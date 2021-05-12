ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اليوم الأربعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة ليبيا محمد سليم.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.

بدوره، أكد الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.

وحث الوزير الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

الحويج دعا جمهورية مصر العربية للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر لعام 2021؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.

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