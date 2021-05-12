ليبيا – قام رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء بجولة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة، تضمنت زيارة مواقع صناعية في بلدية السواني، وكذلك بعض المرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية؛ بالإضافة إلى بعض المواقع في بلدية الزهراء.

الدبيبة ناقش مع عمداء البلديات وأهالي المنطقة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الوضع في المنطقة، ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات المُلحّة.

وفي ختام جولته التفقدية تناول رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له وجبة الإفطار رفقة أهالي وقيادات المنطقة.

ورافق الرئيس خلال الزيارة كل من وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال.

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