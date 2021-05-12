العراق – أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة إيقاف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين في فلسطين، فيما أشار إلى موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن “صالح أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس، تناول تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية”.

ودان الرئيس العراقي “القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزل في الحرم القدسي الشريف، وشدد على ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأشار صالح بحسب البيان، إلى “موقف العراق الثابت شعبا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانبه في تحقيق تطلعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة، وضرورة العمل المشترك والفاعل من أجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوقه ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها”.

من جانبه، أطلع عباس نظيره العراقي على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، وأعرب عن تقديره لمواقف العراق إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفقا للبيان.

المصدر: RT

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