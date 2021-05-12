ويرقد الفنانان في أحدى مستشفيات القاهرة، ويحتاجان إلى مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأوكسجين، وسط دعوات الملايين لهما بالشفاء.

وغابت الفنانتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي عن المشهد تماما، حيث لا تتحدث أي منهما عن الحالة الصحية لوالديهما، ولا يُعرف سوى حديث يتسرب من بعض المصادر الطبية عن صعوبتها.

ولم تصدر أي أخبار جديدة عن تحسن حالة النجمين الكبيرين، بعد تراجعها خلال الأيام القليلة الماضية.

بينما اكتفى الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم بكتابة منشورات عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، ردا على الشائعات.

وقال الرداد في احد منشوراته، انه “لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحماي الأستاذ سمير غانم، نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو منشور يخصه أو يخص حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان”، في إشارة إلى الإعلامي الشهير زوج دنيا سمير غانم.

وكان رضوان أبدى استياءه أيضا من الشائعات، وقال في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، ان “أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح. السادة الصحفيون ورؤساء تحرير المواقع. أرجوكم اتقوا الله”.