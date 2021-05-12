الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية الأمر الذي عزز توقعات منظمة “أوبك” لزيادة الطلب على الخام في 2021.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.44 بالمئة (31 سنتا) إلى 65.57 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 36 سنتا أمس الثلاثاء.

فيما زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتا أمس.

وكتب جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى “أواندا” في مذكرة اليوم: “واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل”.

وأضاف أن “ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين (منظومة لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة) تشكل ضغطا وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة”.

وفي الوقت نفسه، تدعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021.

وقالت “أوبك” إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي. ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يوميا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند.

المصدر: رويترز

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