ليبيا – كشف تقرير إخباري لصحيفة “لوفين مالطا” تفاصيل جديدة عن الميكانيكي المالطي جيسموند فيلا المحتجز في ليبيا للاشتباه به في تهريب المخدرات والبشر.

التقرير الذي نشرته الصحيفة المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد تمكن فيلا من إجراء اتصالات مع أسرته والسفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا، الذي تحدث للمحتجز وجها لوجه أخيرًا، بعد منحه حق الوصول إليه للمرة الأولى منذ الإبلاغ عن اختفائه في الـ5 من أبريل الماضي.

وأضاف التقرير: إن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تعرض فيلا لسوء المعاملة خلال المدة التي قضاها بعيدًا عن أعين المسؤولين المالطيين وأسرته. مبينا أن هذا لا يمنع كونه يتمتع بصحة جيدة، رغم الإشارة إلى تلقيه العلاج الطبي اللازم وتمكنه من الاتصال هاتفيًا بزوجته التي لم يتحدث إليها منذ الـ5 من أبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى أن البيروقراطية وانهيار الاتصالات من العوامل التي تسببت بإزعاج السلطات المالطية وأسرة فيلا، فكلا الجانبين في خشية من تعرض الأخير لخطر كبير، وقد لا يعود إلى بلده نهائيا. مؤكدًا في ذات الوقت وجود بوادر بشأن عدم رغبه هذه السلطات في التدخل لصالح تسليمه إلى مالطا.

ترجمة المرصد – خاص

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