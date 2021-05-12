روسيا – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في مدينة قازان وسط البلاد امس الثلاثاء، وأصدر تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن بوتين استمع إلى تقرير مدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف حول هجوم مدرسة قازان، وكلف رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بوضع لائحة جديدة تحدد أنواع الأسلحة التي يسمح للمواطنين بامتلاكها.

كما بحث بوتين هجوم قازان مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وأوعز بتقديم كل المساعدات اللازمة للمتضررين جراء الحادث.

وذكر بيسكوف أن وزير الصحة ميخائيل موراشكو ووزير التعليم سيرغي كراتسوف سيغادران اليوم إلى قازان على متن طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ برفقة مجموعة من الأطباء والأخصائيين النفسانيين، وفي رحلة العودة ستقوم الطائرة بنقل مصابين في الهجوم إلى موسكو.

من جانبه، طلب رئيس مجلس الدوما الروسي فلاديمير فولودين من لجنة الأمن التابعة للمجلس مراجعة القوانين المتعلقة بتداول الأسلحة وتأثير الإنترنت.

وكان شاب في الـ19 من العمر يحمل سلاحا مسجلا رسميا، نفذ صباح اليوم هجوما على مدرسة في قازان أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات

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