إيطاليا – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير يوفنتوس، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام مضيفه ساسولو اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشر الدون رونالدو صورة على حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” في خاصية “ستوري”، معلقا عليها بعبارة: “نؤمن حتى النهاية”.

وتراجع يوفنتوس، بعد هزيمته المذلة في عقر داره أمام ميلان (0-3) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ35 “للكالتشيو”، إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” برصيد 69 نقطة، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ومهدد بالغياب عن البطولة القارية المرموقة في الموسم المقبل.

المصدر: “instagram/cristiano”

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