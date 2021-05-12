صالح وبن سلمان يؤكدان أهمية العراق في ترسيخ استقرار المنطقة

العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض وتنميتها في مختلف المجالات.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي نقل للرئيس العراقي تحيات العاهل السعودي وولي عهده”.

واستعرض الجانبان “العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وأهمية تطويرها وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك”.

وأشاد صالح وبن سلمان “بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، والإشارة إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية والإقليمية، بالإضافة إلى التأكيد على أن العراق الآمن المستقر ذات السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

من جانبه أكد نائب وزير الدفاع السعودي “التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين”.

المصدر: RT

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