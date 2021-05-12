إنجلترا – أعلن الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عدم مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2020” الشهر المقبل، في ظل معاناته من إصابة خطيرة في الركبة.

وخضع فيرجيل فان دايك لعملية جراحة إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة فريقه ليفربول أمام جاره إيفرتون في “ديربي الميرسيسايد”، في أكتوبر الماضي، أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الوقت.

وقال فان دايك البالغ من العمر 29 عاما، اليوم الأربعاء، إنه “حزين بشدة” لاتخاذه القرار بالغياب عن يورو 2020.

وأضاف في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “أشعر من الجانب البدني أني اتخذت قرارا سليما، بعدم المشاركة في بطولة أوروبا، لاستكمال مرحلة التعافي قبل انطلاق الموسم الجديد”.

وتابع “بكل تأكيد أنا حزين بشدة بسبب الغياب عن البطولة، وعدم قيادة منتخب بلادي.. لكن هكذا سارت الأمور، ويجب أن أتقبلها”.

وستلعب هولندا ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات “يورو 2020” المؤجلة من الصيف الماضي، إلى جانب أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بالعاصمة أمستردام.

المصدر: وكالات

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