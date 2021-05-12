إسرائيل – أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن تل أبيب لا تنوي تعليق عمليتها العسكرية الجديدة في قطاع غزة حاليا، وإن هذه الحملة ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن غانتس اليوم الأربعاء، خلال زيارة وصل بها إلى مدينة عسقلان التي كانت بين المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي من غزة خلال الجولة الحالية من التصعيد: “إسرائيل لا تخطط لأي هدنة، وليس هناك حاليا موعد لنهاية العملية”.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه لا يمكن الحديث عن أي هدنة ما لم يتم التوصل إلى الهدوء التام.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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