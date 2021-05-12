إيطاليا – أفادت صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، توترت بزملائه في صفوف “البيانكونيري” خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت”، فإن كريستيانو رونالدو أصبح معزولا في غرفة ملابس “السيدة العجوز”، حيث يعتقد زملاؤه أنه حصل على الكثير من الحرية.

وأضافت الصحيفة أن علاقة رونالدو بزملائه في الفريق لم تعد جيدة كما كانت قبل عدة أشهر.

وأوضحت أن رونالدو لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان (3-0)، حيث زار مصنع فيراري رفقة أندريا أنيللي رئيس النادي وجون إلكان المدير التنفيذي.

كما غاب رونالدو عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية، وهو ما دفع زملاءه للتفكير في أنه ليس من العدل أن يعامل كريستيانو بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين.

وكانت أنباء قد ترددت عن أن الموسم الجاري سيكون الأخير لرونالدو بقميص “البيانكونيري”، إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال لأكثر من ناد أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وسبورتينغ لشبونة بطل الدوري البرتغالي، الفريق الأم لـ”صاروخ ماديرا”.

ويمر يوفنتوس بموسم سيئ للغاية، فبعد أن ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، خسر لقب بطل تالدوري المحلي “الكالتشيو” بعد احتكار 9 مواسم متتالية، كما بات مهددا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

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