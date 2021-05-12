إنجلترا – شهدت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي لحساب المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، واقعة طريقة وغريبة كان بطلها مدافع “الشياطين الحمر”، أكسيل توانزيبي.

وفاجأ توانزيبي كل من تابع المباراة، بارتدائه ساعة يدوية ذكية طيلة أطوار المواجهة، ضاربا بعرض الحائط لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تمنع اللاعبين من ارتداء أي شيء صلب، حماية للمنافسين عند الاحتكاك بينهم.

وعلى الرغم من أن الساعة كانت تظهر بشكل واضح على يد توانزيبي، كما أنه دخل في عدة التحامات قوية لافتكاك الكرة من لاعبي الفريق الخصم، فإن الحكم ولا مساعديه لم يكشف أمر المدافع الإنجليزي الشاب.

ففي العادة، يقوم الحكم بفحص دقيق للاعبين قبل بداية المباريات وإجراء التبديلات، للتأكد من عدم ارتدائهم ملحقات صلبة ممنوعة، فضلا عن الكشف عن أحذيتهم الرياضية للتأكد من عدم وضعهم أي أداة تشكل خطرا على المنافس، لكن يبدو أن توانزيبي تمكن بطريقة ما من خداع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه وليستر سيتي.

وانتهت المباراة بخسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2.

المصدر: Bleacher Report Football

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