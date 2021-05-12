ليبيا – كتبت عضو اللجنة الدستورية في ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول تطورات الأوضاع العامة.

التدوينة التي تابعتها صحيفة المرصد، أشارت فيها لنقي إلى دعوة البعثة الأممية الموجهة للملتقى الثلاثاء لتحقيق الانعقاد يومي الـ26 والـ27 من مايو الجاري، لمناقشة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انتهت منها اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي.

لنقي أكدت أن المناقشات والمداولات ستنصب على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية، ومثال على ذلك الانتخابات الرئاسية التي شتكون مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من قبل مجلس النواب، مبينةً وجود بث مباشر للجلسات عبر التلفزيون، مع المطالبة بضمان الشفافية والمشاركة وفعالية النقاشات.

وأوضحت لنقي أنه تظل هنالك بعض المسائل العالقة التي يجب أن تحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي سيتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وتساؤل بشأن كونه ذاته الذي تم به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

ومن المسائل العالقة الأخرى أمد المهلة التي سيتم إعطاؤها لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، والذي يجب أن يتم في حال لم يقم المجلس بذلك خلال المدة المحددة لذلك من قبل مفوضية الانتخابات وقرار مجلس الأمن الدولي، والتي ستحل بعد 4 أسابيع بقدوم الأول من يوليو المقبل.

وأضافت لنقي إن ما حددته المفوضية ومجلس الأمن الدولي هو قيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، وهي قوانين انتخاب مجلس النواب والانتخابات الرئاسية وتوزيع الدوائر الانتخابية عبر تمرير القوانين السابقة أو إجراء بعض التعديلات.

ودعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية تعقدها بعثة الأمم المتحدة قبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، على رأسها مسألة الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة،

والحرص على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية.

وأكدت لنقي أن التحديات جمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن الإخفاق في إجرائها في موعدها يحيلنا جميعًا إلى سيناريو أشد قتامة، بسبب انهيار الشرعيات السياسية، مما قد ينذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب، داعية الجميع لمواجهة كل ذلك.

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