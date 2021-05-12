محكمة أوروبية تقر تسجيل مبادرة ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

محكمة أوروبية تقر تسجيل مبادرة ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

فلسطين – خلافا لقرار المفوضية الأوروبية، أقرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تسجيل مبادرة مناهضة لاستيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء إلى أن المفوضية فشلت في توضيح أسباب قرارها رفض تسجيل المبادرة المدنية المذكورة.

ولفتت المحكمة إلى ضرورة منح المواطن الذي يطرح مثل هذه المبادرة الفرصة لفهم الدوافع التي تقف وراء قرار المفوضية.

ويأتي ذلك على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: رويترز

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