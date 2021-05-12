روسيا – أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن التصريحات عن وجود تهديد سيبراني من روسيا ضد الغرب، عديمة الصحة، ولا يتم تقديم أية معطيات تقنية لذلك عبر قنوات الاتصال المتخصصة.

وشدد نائب الوزير، على أن عدد الهجمات السيبرانية يتزايد على الموارد المعلوماتية ومرافق البنية التحتية الحيوية في روسيا. وقال: “هذا يرجع إلى استفحال انتشار الجرائم الالكترونية على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع للتكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات في حياتنا، وعمليات استخبارات الدول الأجنبية”.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018، يعمل مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر في روسيا وهو مخول بالتعاون الدولي في مثل هذا المسائل، والتي يتم من خلالها تبادل المعلومات بشكل كبير.

وذكر سيرومولوتوف، أن الشركاء الأجانب قاموا في عام 2020 بطلب من المركز الروسي، بحجب نشاط أكثر من 68 ألف مصدر للنشاط الضار. وقام المركز الروسي، بدوره، بحجب عمل 9 آلاف من الموارد التي تبث من الفضاء الروسي، وذلك بطلب من الزملاء الأجانب.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، أن النشاطات المعلوماتية تتسم بطبيعة عابرة للحدود، لذلك من المهم أن يتعاون المجتمع الدولي بأسره لمواجهة الأنشطة الضارة بشكل فعال في هذا المجال”.

وشدد على أن “روسيا، تدعو بشكل مطرد على الساحات الدولية، إلى تبني

تحت رعاية الأمم المتحدة، قواعد عالمية للسلوك المسؤول للدول في فضاء المعلومات، وتكريس في المجال الرقمي مبادئ عدم استخدام القوة ، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حقوق الإنسان”.

المصدر: نوفوستي

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