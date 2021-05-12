روسيا – أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن تدابير الدعم الحكومية، المتخذة للتغلب على عواقب وباء فيروس كورونا، ساعدت الشركات على توفير مئات مليارات الروبلات العام الماضي.

وأضاف ميشوستين، في تقريره أمام مجلس الدوما عن عمل الحكومة لهذا العام: “تحملت الدولة عبئا ماليا كبيرا، تضمن الأجور، والإعانات المالية لشراء وسائل الحماية الشخصية”.

وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة استخدمت مجموعة واسعة من الأدوات الاقتصادية: تلقت الشركات على تأجيل مدفوعات التأمين والضرائب والإيجار، وتم تقليص إلى النصف حجم أقساط التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك إلى أجل غير مسمى، وتم تقديم قروض بشروط تفضيلية.

وقال: “وفقط من خلال تخفيض أقساط التأمين، تمكن البزنس في العام الماضي من توفير حوالي ثلاثمائة مليار روبل، وبفضل إلغاء الضرائب ومدفوعات التأمين للربع الثاني – ما يقرب من 100 مليار روبل أخرى. وهذا سمح للشركات بتحرير موارد مالية كبيرة للأجور والتنمية”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أولا وقبل كل شيء، دعمنا الشركات، وخاصة المتوسطة والصغرى التي تعمل مع المواطنين بشكل مباشر وفي مجال تقديم الخدمات، التي تقلصت أعمالها بشكل حاد بسبب الحجر الصحي”.

المصدر: نوفوستي

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