ليبيا – اطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة على ماورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية الأول من أمس، بشأن تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا، الى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة ليبيا.

وزارة الخارجية ثمنت في بيان لها جهود السفير الأمريكي التي بذلها وحكومته الموقرة في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وشاطرت الوزارة الرؤية بشأن أهمية موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعّال العملية السياسية الجارية، وخاصة التنفيذ الأمثل لخارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.

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