ليبيا – أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة أمس الأربعاء منصة رقمية تمكن المواطنين من التواصل مع الوزارة للحصول على خدمات عدة فيما يتعلق منحة الزوجة والأبناء.

وزارة الشؤون الاجتماعية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المنصة الرقيمة تقدم خدمة الاستفسار عن البيانات الأسرية والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى تحديث البيانات المصرفية الخاصة بالمواطن، حيث بإمكانه تغيير الحساب المصرفي الذي يرغب في استلام المنحة من خلاله في المراحل القادمة.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط المنصة ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمات، وهو التالي: http: //wcsg. sa. gov. ly.

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