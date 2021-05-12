ليبيا – قام علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى مدينة أجداييا للوقوف على أهم المشاكل التي تشهدها المدينة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي.

الزيارة شملت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مستشفى الشهيد محمد المقريف بأقسامه المختلفة، واستمع وزير الصحة لعدد من الشكاوى التي تواجه بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة وأبرزها قسم الإسعاف والطوارئ، متعهدًا في كلمة ألقائها أمام عدد من حكماء ومشايخ المدينة ومدير عام المستشفى وعميد البلدية بحلحلة ما يمكن حله من هذه المشاكل.

وأعطى الوزير تعليماته لمدير المستشفى بتقديم مذكرة بكافة المختنقات التي تواجه تقديم هذه الخدمات، ومن أبرزها مشكلة المرتبات والاستعانة بعناصر أجنبية مميزة من مصر أو السودان، ليكونا سندًا للعنصر الطبي الليبي في تقديم خدمات صحية أفضل لمواطني المدينة وضواحيها.

كما قام وزير الصحة بزيارة إلى عدد من المرافق والمراكز التابعة لإدارة الخدمات الصحية لمعاينة الخدمات المقدمة، والتي أكدت التقارير الواردة بضعف تقديم الخدمات من قبل هذه المراكز والتي يشكل سوء خدماتها عبئًا كبيرًا على مستشفى المقريف، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مستعجلة برئاسة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لمتابعة الوضع المزري في هذه المراكز.

واختتمت الجولة داخل المدينة بزيارة مركز خدمات السكر بالمدينة والذي يقدم خدماته لشريحة كبيرة من المرضى.

يأتي ذلك انطلاقًا من تعهدات الوزير وإلتزاماته بمتابعة المرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المواطن فيما يخص القطاع الصحي.

Share and Enjoy ! 0 Shares