إنجلترا – سقط فريق تشيلسي في عقر داره أمام ضيفه أرسنال (0-1) في “الديربي اللندني” الذي جمعهما امس في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في انتصاره للاعبه الشاب إميل سميث رو (20 عاما) الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن.

وحقق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب “البريمير ليغ”.

في المقابل تعرض تشيلسي للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 64 نقطة، ويحتل المركز الرابع في الدوري.

المصدر: RT

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