الروسي حبيب نورمحمدوف يوجه رسالة للمسلمين

روسيا – وجه الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وكتب حبيب “تدوينة” عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، باللغة الإنجليزية جاء فيها: “عيد مبارك إخواني وأخواتي حول العالم”.

وأضاف باللغة الروسية: “أهنئ جميع المسلمين بعيد الفطر السعيد. تقبل الله ما قمتم به هذا الشهر من صيام وزكاة وصلاة وأعمال صالحة”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي يوم السبت 24 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 254″، بسجل ناصع البياض تضمن 30 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال مسيرته الاحترافية.

ويقوم حبيب (32 عاما) الآن بتنظيم نزالات ضمن منظمة “Eagle FC” للفنون القتالية المختلطة.

المصدر: “instagram/khabib_nurmagomedov”

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