“الكابينت” الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة

“الكابينت” الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة

إسرائيل – صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” امس الأربعاء، على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة.

وأعلن “الكابينت” أن “​الجيش الإسرائيلي​ سيشن معركة قوية على غزة لمدة أسبوع”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لبحث “التطورات الصعبة” التي حصلت في الأيام الأخيرة.

وأكد نتنياهو، خلال جلسة عقدها لتقييم الوضع في مدينة عكا التي شهدت الليلة الماضية اضطرابات على خلفية التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، أن الكابينت سيناقش خاصة استهداف عربة تابعة للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أحد جنودها على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

تفقد رئيس الوزراء غرفة العمليات الجوية وتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو في قطاع غزة.

المصدر: وكالات

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