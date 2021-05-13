ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوجهاء وحكماء مدينتي سرت وهراوة والمكونات الاجتماعية في المدينتين.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد رحب الوجهاء والحكماء والمكونات برئيس المجلس الرئاسي في أول لقاء يجمع كل قبائل ومكونات مدينة سرت وهراوة مع مسؤول رفيع المستوى مثمنين مبادرته للاحتفال بعيد الفطر مع أهله في المدينة.

بدوره أثنى المنفي على مدينة سرت ودورها التاريخي في المصالحة الوطنية، مشيدًا بجهود أهل المدينة الدائمة لجمع الليبيين ورأب الصدع فيما بينهم.

وفي سياق آخر زار رئيس المجلس الرئاسي النصب التذكاري لمعركة القرضابية ومقبرة الشهداء بمناسبة الذكرى 106 للملحمة التي شارك فيها كل الليبيين دفاعا عن الأرض والعرض.

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