“بلومبرغ”: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن روسيا تحاول ضم أجزاء من أوكرانيا

“بلومبرغ”: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن روسيا تحاول ضم أجزاء من أوكرانيا

روسيا – أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن روسيا تعمل على ضم مناطق شرق أوكرانيا الخارجة عن سيطرة السلطات الأوكرانية.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أنها اطلعت على وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، تدعي بأن الكرملين يتخذ خطوات “تهدف إلى ضم المناطق الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من ناحية الواقع”.

وورد في الوثيقة أن هيئة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ستعد تقريرا حول هذا الموضوع.

وتطرقت الوثيقة إلى الخطوات التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها لدعم أوكرانيا، ومنها زيادة المساعدات للتعامل مع “التهديدات الهجينة” المزعومة، بما فيها “الهجمات السيبرانية والتضليل”.

وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا إلى مساعدة أوكرانيا في محاربة وباء فيروس كورونا وتعزيز قطاع الطاقة الأوكراني “لتقليص اعتماده على روسيا” وتكثيف الجهود في ما يخص رفض الاعتراف بجوازات السفر الروسية التي يحصل عليها سكان شرق أوكرانيا وسكان القرم.

وقالت الوثيقة إن فرض مزيد من العقوبات على روسيا سيكون ممكنا في حال “مزيد من تدهور الأوضاع في ما يخص سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها”.

يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتدخل في النزاع لدعم قوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لكييف.

المصدر: بلومبرغ

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