ليبيا – نشرت الخدمة الإخبارية الإنجليزية لوكالة أنباء “تلغراف” البيلاروسية تقريرًا أخباريًا عن توريد منتجات الألبان من مصنع “روجاتشيف” لتعليب الحليب إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد شحن الدفعة الأولى من هذه المنتجات التي تتضمن الحليب المكثف من دون سكر فهو الشائع والتقليدي في ليبيا وليس ذلك الذي يحتوي على السكر، مبينًا إن السوق الليبية جديدة بالنسبة للمنتج البيلاروسي.

وأضاف التقرير إن هذا النوع من الحليب يضاف للشاي والقهوة ويستخدم في الطبخ ويستهلك الليبيون كمية كبيرة منه، مؤكدًا إن المستهلكين لاحظوا على الفور الجودة العالية للمنتجات وأعلنوا عن عزمهم التعاون مع البيلاروسيين بعد أن تم شحن عدة حاويات إلى ليبيا في أبريل الماضي.

وبحسب التقرير لا تمتلك ليبيا طاقات إنتاجية كافية لتلبية الطلب المحلي على الغذاء ويتعين عليها استيراد معظم المنتجات الغذائية بما في ذلك الحليب المكثف، مبينًا إن مصنع “روجاتشيف” لتعليب الحليب الآن يعمل على تسليم المزيد من المنتجات إلى السوق.

يشار إلى أن مصنع “روجاتشيف” لتعليب الحليب تأسس عام 1938 ويقوم بتصنيع أكثر من 80 منتجًا ويمثل واحدًا من أكبر منتجي رابطة الدول المستقلة ذات التقنية العالية للحليب المعلب وأغذية الأطفال، فضلا عن منتجات الألبان الكاملة والجبن والزبدة.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares