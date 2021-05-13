تغييرات في المشي والرؤية قد تكون علامة على نقص فيتامين ضروري للجسم!

تغييرات في المشي والرؤية قد تكون علامة على نقص فيتامين ضروري للجسم!

إنجلترا – يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 لدى أي شخص تقريبا، وقد تظهر أعراض غير عادية مما يعطي تحذيرا بأن الجسم يتطلب المزيد من المستويات.

ويعد B12 ضروريا للغاية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ولكن قد لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من الفيتامين في نظامهم الغذائي. وعندما يحدث هذا، قد يشعر الشخص بالدوار عند الوقوف بسرعة كبيرة والارتباك، وقد تتأثر قدراته على المشي أو قد يكون لديه اضطراب في الرؤية.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، مجموعة واسعة من الأعراض.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هذه عادة ما تتطور تدريجيا، ولكن يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة.

وتابع الموقع الصحي: “فقر الدم هو المكان الذي يكون فيه عدد خلايا الدم الحمراء أقل من الطبيعي، أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموغلوبين في كل خلية دم حمراء”.

ويمكن أن يحدث اضطراب الرؤية أو عدم وضوحها أيضا نتيجة لنقص فيتامين B12.

ويحدث هذا عندما يتسبب النقص في تلف العصب البصري الذي يؤدي إلى عينيك.

وتتعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ بسبب هذا الضرر، ما يؤدي إلى ضعف البصر.

وتسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري، وعادة ما يعكس العلاج الذي يتضمن مكملات فيتامين B12 الضعف.

وقد يشعر الشخص بالدوار عندما يستيقظ بسرعة كبيرة من وضعية الجلوس، وكذلك عند المشي صعودا أو هبوطا ما قد يصبح خطيرا بشكل واضح.

وقد تشمل الأعراض العامة لفقر الدم ما يلي:

• التعب الشديد.

• نقص الطاقة.

• ضيق التنفس.

• شعور بالاغماء.

• الصداع.

• الجلد الشاحب.

• دقات قلب ملحوظة.

• سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن).

ويتوافر فيتامين B12 في الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان.

المصدر: إكسبريس

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