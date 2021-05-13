إنجلترا – وضعت جماهير سيلتك الإسكتلندي، أمس الأربعاء، أعلام فلسطين في مدرجات ملعب فريقها، قبل مباراة سان جونستون في الدوري المحلي لكرة القدم، لإبراز دعمها للقضية الفلسطينية.

وسمح لبعض المشجعين بدخول الملعب قبل المباراة، لوضع لافتات لوداع قائد سيلتك، سكوت براون، الذي خاض أمس مباراته الأخيرة مع الفريق، لكن بدلا من ذلك، وضعت الجماهير أعلام فلسطين في المدرجات دعما للقضية الفلسطينية.

وانتقد نادي سيلتك هذا السلوك، حيث أصدر بيانا شدد فيه على رفضه هذا الأمر، وقرر إيقاف كل من فعل ذلك.

لترد رابطة مشجعي سيلتك على بيان النادي ببيان آخر، جاء فيه: “التواجد في الملعب كان لوداع قائد الفريق ورفع علم فلسطين الذي تفتخر الجماهير برفعه دائما على مر العصور”.

وأضافت الرابطة: “الإدارة ابتعدت عن قيم النادي، وأخيرا تركنا تذكارا لموت صديقنا الفلسطيني مشجع الفريق (صلاح عجرمة) الذي توفي الشهر الماضي”.

وبحسب بيان الرابطة، فإن صلاح عجرمة، المشجع الفلسطيني لسيلتك، قابل سكوت براون قائد الفريق في عام 2012 رفقة بعض اللاجئين الفلسطينيين في اسكتلندا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares