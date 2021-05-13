القدس – أكد القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة “فتح” محمد دحلان إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفشل مجددا وستكون غزة مقبرة له”.

وفي تصريح لقناة “الغد” اعتبر دحلان أن “ما يجري اليوم بداية صحيحة لمعركة استعادة القدس المحتلة”، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني حي ويمضي نحو مستقبل واعد.

وأضاف أن “نتنياهو يصارع على الحكومة وسيكون مصيره السجن”، معتبرا أن “نتنياهو يبحث عن صور نصر مزيف على الفلسطينيين”.

وتابع: “صمود الفلسطينيين يحتاج الكثير ولن نتخلى عنهم كمواطنين”.

وأشار إلى أن نتنياهو “أخذ في السابق قرارات خاطئة تجاه القدس وهو يكرر نفس ما فعل”، مشددا على قيمة القدس في الوعي الجمعي الفلسطيني.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني لن يذهب إلا لمستقبل واعد مهما كانت الصعوبات، والتدمير والقصف المتتالي من قبل قوات الاحتلال”.

وأضاف أن “فلسطين وطن أنه لا يمكن المساس بالقدس”، قائلا: “الشعب الفلسطيني سيصمد أمام قوات الاحتلال”.

وشدد على أنه “لن يتخلى عن غزة وسيقدم المطلوب منه كمواطن فلسطيني”.

وأشاد بفلسطينيي 48، مؤكدا أنهم “جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولا يمكن نزع الهوية من قلوبهم وخاصة أن القدس مسألة حساسة بالنسبة لهم”.

وقال: “نتنياهو يكرر تجربة دموية من أجل مقعده في رئاسة الحكومة ولا يعنيه إلا البقاء في منصبه، وهو يبحث عن النصر المزيف لكن التجارب علمته أن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة غير قابلين للانكسار”.

المصدر: وكالات

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