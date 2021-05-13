ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي وجود مبادرة ألمانية جديدة بشأن ليبيا تهدف إلى عقد اجتماع وزاري جديد على صيغة مؤتمر برلين في يونيو المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية عن دي مايو بعيد لقاء جمعه بنظيره الألماني هيكو ماس في مقر الخارجية الإيطالية في روما وتابعته صحيفة المرصد أعرب الوزير عن استعداد روما لدعم الاجتماع مع التأكيد على الأهمية الكبرى للعمل المشترك لإيطاليا وألمانيا في إطار عملية برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ووصف دي مايو الانتخابات وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإطلاق الاقتصاد بالتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من إيطاليا وألمانيا مشيرا إلى أن الدعم المتماسك من المجتمع الدولي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا ضروري حقا.

وتطرق دي مايو إلى مؤشرات غير مشجعة للغاية في ليبيا بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤكد إن هذه المؤشرات تتمثل في عدم اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

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