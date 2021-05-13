إنجلترا – حرص النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، على تهنئة مشجعيه ومتابعيه حول العالم بمناسبة حلول أول أيام عيد الفطر السعيد.

ونشر محمد صلاح “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيها: ” كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع”.

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري “البريمير ليغ” برصيد 20 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم ضد مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”، المؤجلة من الجولة الـ34 بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعبه.

المصدر: “twitter.com/mosalah”

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