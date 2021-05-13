قديروف متحديا حبيب: مستعد لدفع أي أموال مقابل خوض مواجهة ضد مقاتل من أخمات!

قديروف متحديا حبيب: مستعد لدفع أي أموال مقابل خوض مواجهة ضد مقاتل من أخمات!

الشيشان – دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بطل “UFC” السابق حبيب نورمحمدوف لخوض مواجهة ضد مقاتل من فريق “أخمات” للفنون القتالية المختلطة، معربا عن استعداده لدفع أي مبلغ.

وقال قديروف في بث مباشر عبر موقع إنستغرام: “حبيب حطم الجميع في UFC 100 %، ولكن هل سيفعل ذلك في أخمات، هذا سؤال؟. أنا مستعد لتحديد أي وزن – وزنه في “أخمات” وأي مقابل مالي. أنا مستعد لتقديم الأموال إذا أراد حبيب المشاركة في أخمات، ولنرى هل سيحطم أي مقاتل؟”.

وأضاف: “إذن … هذا كثير جدا. في UFC مزق حبيب الجميع، وكنا نشجعه، ولكن في أخمات، نحن نشجع مقاتلينا… لنرى. أنا مستعد لدفع مقابل مادي لحبيب أكثر من UFC إذا لعب في أخمات مع مقاتلنا في الفريق. وسنرى لمن ستكون الغلبة. وليفوز الأقوى”.

وأعلن حبيب نورمحمدوف اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي يوم السبت 24 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة UFC 254.

وقال حبيب في كلمته بعد فوزه على غايتجي إن هذا النزال كان الأخير له، حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبرغبته في قضاء وقت أطول مع والدته.

وعلق مقاتل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة، السويدي حمزة تشيمايف، المنحدر من أصول شيشانية، على فيديو قديروف، قائلا: “سنمزقه أيضا، إذا أراد ذلك”.

يذكر أن حمزة تشيمايف يخوض معسكرا تدريبا في جمهورية الشيشان، لاستعادة لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة حادة بفيروس كورونا.

ونشر حمزة مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام” وهو يصارع رمضان قديروف، خلال حصة تدريبية، وعلق عليه: “التدريبات تسير على قدم وساق تحت قيادة رئيس جمهورية الشيشان”.

وحقق حمزة تشيمايف (26 عاما) 9 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 3 تحت رعاية اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، ولكنه لم يشارك في أي نزال منذ 19 سبتمبر 2020، بعد تعرضه لإصابة حادة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: “sports.ru”

Share and Enjoy ! 0 Shares