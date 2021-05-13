فلسطين – أعلنت كتائب القسام عن “إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة”.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، إنه “وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزءا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم”.

وأضاف: ” ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو هاهي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدف نحدده ونقرره”.

كما أعلنت “كتائب القسام” أيضا عن استهداف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز” إن “مطار رامون لم يصب بأٍ صاروخ”، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ويأتي استهداف “القسام” لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

المصدر: RT

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