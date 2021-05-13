ليبيا- وصل المبعوث الأممي يان كوبيتش إلى روما في زيارة رسمية لمناقشة سبل تعزيز عملية السلام في ليبيا مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد كان تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 لعام 2021 والتقيد الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي بما يفضي لإجراء الانتخابات محور اجتماع كوبيتش ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة للإسراع بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على النحو الذي يطالب به الشعب الليبي وكما دعت إليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة فيما التقى كوبيتش لاحقا بمبعوث إيطاليا الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا ومدير الشؤون السياسية بالخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي.

وشملت اللقاءات وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس التي أطلعت كوبيتش على الجهود التي تبذلها إيطاليا لدعم السلطات الليبية في تعزيز مراقبة الحدود وخاصة في الجنوب ليدعو الطرفان إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة بما في ذلك حظر التسليح.

ورحب كوبيتش بالمبادرة الإيطالية لفتح ممر إنساني مع الارتياح لنية إيطاليا تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز نقل المهاجرين من ليبيا وإعادة توطينهم مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وفي لقاء مع وكيل الوزارة للشؤون الأوروبية السيد أمندولا بحث كوبيتش سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم دعم أفضل للشعب والسلطات الليبية في تحقيق المصالحة والوحدة والاستقرار في بلدهم مؤكدا ضرورة تحويل النموذج المتعلق بالهجرة نحو سياسة مشتركة وشاملة للاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.

وأثناء وجوده في روما قام كوبيتش بزيارة إلى عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي حيث تلقى إحاطة من الأدميرال أغوستيني حول تنفيذ حظر التسليح في مشددا على أهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

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