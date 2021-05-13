روسيا – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماعه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دعم روسيا الثابت للمنظمة ورفضها محاولات الغرب وضع القواعد من خلف ظهر المجتمع الدولي.

وقال: “نعتبر أنه من غير المقبول والخطير أن يتم تطوير بعض القواعد من وراء ظهر معظم المجتمع الدولي، ليتم بعد ذلك فرضها على الآخرين كمعايير عالمية”.

وأشار لافروف، إلى أنه “أكد خلال المحادثات مع غوتيريش موقف روسيا المتمسك بعدم جواز الأساليب أحادية الجانب في السياسة الدولية”.

وأضاف: “روسيا ترى أن إحدى المشكلات الرئيسية تكمن في محاولات بعض الدول الغربية تعزيز نهج أحادية الجانب لتجاوز آليات صنع القرار الجماعي الراسخة”.

وشدد على أن “إدخال مفهوم ما يسمى بـ(القواعد) يلحق ضررا ملموسا بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية”.

واعتبر لافروف استخدام القوة دون عقوبات من مجلس الأمن، وفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية “إجراءات غير مشروعة”.

وشدد على أن “روسيا تعتبر الأمم المتحدة الهيكل الداعم لمنظومة القانوني الدولي، ومن أجل حل المشاكل، من الضروري سماع أصوات جميع الدول”.

المصدر: “نوفوستي”

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