فلسطين – يشتعل التوتر في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو القدس والداخل الفلسطيني مع تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي تغطية مباشرة لآخر التطورات.
– وزير الدفاع الإسرائيلي: سيواصل الجيش توجيه الضربات لقطاع غزة حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان هدوء طويل الأمد
– وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يوجد سقف زمني محدد للعملية العسكرية المستمرة في غزة
– الجيش الإسرائيلي: 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
– كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة
– مصدر عسكري: صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب ايلات ولم تطلق صافرات الإنذار في مطار رامون
-كتائب القسام تعلن استهداف مطار رامون بصاروخ ذي قوة تدميرية “هي الأكبر” وإسرائيل تنفي
– كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية
– “كتائب القسام” تعلن عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى
– سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مناطق وسط إسرائيل، على خلفية التصعيد العسكري قائم حول قطاع غزة
– أغار الجيش الإسرائيلي على مجمع عسكري يحتوي على 3 قاذفات مضادة للدروع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة
– وفد أمني مصري يصل إلى تل أبيب لبحث التوصل إلى اتفاق وقف نار بين إسرائيل وغزة
– اعتقالات واسعة على خلفية اضطرابات متواصلة بين الفلسطينيين واليهود
– ارتفاع عدد القتلى نتيجة الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا
– الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلات اليوم من وإلى تل أبيب
– شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا توقف رحلاتها إلى تل أبيب
– كتائب الناصر صلاح الدين: تهديدات العدو بحرب برية على قطاع غزة لن نقابلها إلا بالحديد والنار
– كتائب القسام: معركة سيف القدس جاءت استكمالا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارا للشيخ جراح.
– كتائب القسام: قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء
– الطائرات الحربية تقصف بـ3 صواريخ موقعا للمقاومة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.
– مصادر عبرية: أنباء أولية عن عملية دهس على مفرق مستوطنة “جفعات أساف” قرب رام الله.
– الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مكاتب استخبارات “حماس” في غزة
– تجدد القصف على موقع عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة
– الصحة في غزة: وصول جثامين عدد من المواطنين للمستشفى وشبهات بتعرضهم لاستنشاق غاز سام
– مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة غرب مدينة غزة
– إسرائيل تعلن عن تحويل كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب بسبب إطلاق صواريخ
– الفصائل الفلسطينية توسع دائرة أهدافها وتصيب مناطق شمال إسرائيل
– مقتل إسرائيليين اثنين بقصف على اللد و”سرايا القدس” تعلن إطلاق 100 صاروخ جديد
– القصف يطال مقرات حكومية في غزة وإسرائيل تعلن مقتل قياديين في استخبارات “حماس”
– مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر “حماس” بالضفة الغربية
– الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة “بحجم كبير” أطلقت من غزة
– ممثل “الجهاد الإسلامي” بلبنان: الاتصالات المصرية في غزة لم تصل لنتيجة لأن “سقف المقاومة مرتفع”
– الجيش الإسرائيلي يحدد “بنك أهدافه” في غزة ويعلن استهداف 500 موقع هناك
– المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تبدي قلقها إزاء مخالفات محتملة لنظام روما الأساسي خلال التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي
– مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة
– تضرر مدارس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
– “جروزاليم بوست”: إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
– جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس
– المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار المفوضية الأوروبية الرافض لتسجيل مبادرة مناهضة للتجارة مع المستوطنات غير المشروعة الواقعة في الأراضي المحتلة
– أردوغان في اتصال مع بوتين يدعو المجتمع الدولي إلى تلقين إسرائيل “درسا قويا” ويؤكد ضرورة بحث فكرة إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين
– غانتس: إسرائيل لن توقف إطلاق النار ما لم يتم إحلال الهدوء التام
– الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذه عملية لاغتيال قيادات كبار في “كتائب القسام” في غزة وخان يونس
– نتنياهو ينوي عقد اجتماع لـ”الكابينت” مساء اليوم ويتعهد بـ”حماية إسرائيل من – الأعداء في الداخل والمشاغبين في الخارج”
– “كتائب القسام” تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، منها مدينة ديمونا ومنصة الغاز قبالة سواحل غزة
– صافرات الإنذار تدوي في مناطق تبعد عن قطاع غزة قرابة الـ70 كيلومترا
– “كتائب القسام” تستهدف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية
– قوات إسرائيلية تقتحم منزل الناشط المقدسي راسم عبيدات بمنطقة جبل المكبر بالقدس وتعتقله
– إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في ميناء أسدود بالقرب من قاعدة سلاح البحرية، والمعجزة حالت دون سقوطه في القاعدة
– “كتائب القسام” تؤكد صحة الأنباء عن مقتل قائد لواء غزة لديها باسم عيسى وعدد من القيادات الآخرين
– نتنياهو يتوعد “حماس” بـ”ضربة لم تتخيلها”
– مراسلة RT: إسرائيل تحشد قوات برية كبيرة عند حدود قطاع غزة
– الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
– الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف التصعيد على ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين من أجل تفادي نزاع أوسع
– الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني لتفادي نزاع أوسع
– “حماس” تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط
– فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
– أبو مرزوق يؤكد في اتصال مع بوغدانوف استعداد “حماس” لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل
– سلاح الجو الإسرائيلي يدمر برج الشروق في غزة
– وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعمه “الراسخ” لإسرائيل
– واشنطن ترسل مبعوثها إلى الشرق الأوسط في مساع للتهدئة
– نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية ويتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف في قطاع غزة
– كتائب القسام تقصف سديروت بـ20 صاروخا ردا على اغتيال القادة واستهداف المنشآت المدنية
– شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة قصف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
– رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة تجاه مدينتي أسدود وعسقلان
– عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة
– الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مدينة غزة وشمال القطاع
– كتائب القسام تعرض مقطعا مصورا لعملية استهداف جيب إسرائيلي شمال القطاع بصاروخ كورنيت والذي أدى لمقتل وإصابة من بداخله
– الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة
– قيادة الجيش الإسرائيلي تطلب من سكان عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر
– القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض وابلا من الصواريخ فوق تل أبيب
– العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى
– الصحة الفلسطينية: 65 شهيد من بينهم 16 طفل و5 سيدات ومسن وإصابة 365 مواطنا بجراح مختلفة
– واشنطن تعطّل مجددا بيانا عن مجلس الأمن لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين
– الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي تدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل وقلقة إزاء سقوط ضحايا مدنيين في غزة وتدعو إسرائيل لضبط النفس
– “الكابينت” الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة
– شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل
– وسائل إعلام إسرائيلية: نقل 35 مصابا إلى المستشفى في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة
– مقتل طفل إسرائيلي متأثرا بجراحه بعد إصابة منزله في سديروت بصاروخ
– استهداف مقر الأمن الداخلي قرب وزارة التعليم شمال قطاع غزة
– داخلية غزة: الطيران الإسرائيلي دمر مبنى جهاز الأمن الداخلي شمال القطاع
– مراسلنا: غارات عنيفة شمال قطاع غزة
– الطيران الحربي يستهدف موقع اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع بغارات كثيفة
– الصحة بغزة: 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة
– “كتائب القسام” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية
– صفارات الإنذار تدوي في كافة مناطق وسط إسرائيل والشمال حتى سهل مجدو ومرج بن عامر في بيسان
– “كتائب القسام”: إصابة عدد من المباني بشكل مباشر في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون
– الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية
– الرئيس الفلسطيني يؤكد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب
– وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف
– وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية للتهدئة
– نتنياهو يتعهد باستعادة النظام في كافة المدن
– المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصورايخ تجاه الأراضي المحتلة
– “كتائب القسام”: قصفنا تل أبيب وأسدود برشقات صاروخية
– “كتائب القسام” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية في غزة
– حريق كبير في بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة
– “كتائب القسام”: انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا وإصابة مبنى بشكل مباشر جراء القصف القسامي لتل أبيب
– اندلاع النيران في مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سقوط 3 صواريخ
– إسرائيل تحول الرحلات القادمة لمطار بن غوريون إلى مطار رامون تفاديا لصواريخ غزة
– زوارق القوات الإسرائيلية تطلق عدة قذائف صوب شاطئ السودانية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة
– “سرايا القدس”: وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى
– “كتائب القسام” تقصف عسقلان برشقة صاروخية
– وزارة الداخلية بغزة: الطائرات الإسرائيلية دمرت مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة خان يونس بعد تدميرها مقري الجهاز في محافظتي غزة والشمال.
– المدفعية الإسرائيلية تجدد إطلاق القذائف الضوئية شرق جباليا شمال قطاع غزة
– انتشال مواطنين أحياء من عائلة المدهون بعد تدمير منزلهم في القصف الحربي على دوار مدينة الشيخ زايد
– طواقم الإسعاف تنتشل 3 جثث من منطقة الشيخ زايد جراء القصف العنيف للمنطقة
– طائرة بدون طيار تستهدف برج الرزان بصاروخ في منطقة مشروع بيت لاهيا، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي وأجهزة الشرطة تقوم بعمليات إخلاء للسكان
– الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع
– المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق رشقة صاروخية بعيدة المدى
– الطيران الحربي يقصف موقعا للمقاومة قرب وادي غزة وسط القطاع
– الجيش الإسرائيلي يؤكد أن قيادته ستتبنى اليوم خططا لتنفيذ عملية برية محتملة في غزة
– الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصفه مواقع لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” في القطاع، منها مكاتب الاستخبارات العسكرية لـ”حماس” في مدينة غزة وفرعان للبنك الإسلامي الوطني التابع للحركة
المصدر: RT