لحظة بلحظة: تطورات المواجهة بين “سيف القدس” و”حارس الأسوار”.. اليوم الرابع

لحظة بلحظة: تطورات المواجهة بين “سيف القدس” و”حارس الأسوار”.. اليوم الرابع

فلسطين – يشتعل التوتر في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو القدس والداخل الفلسطيني مع تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي تغطية مباشرة لآخر التطورات.

– وزير الدفاع الإسرائيلي: سيواصل الجيش توجيه الضربات لقطاع غزة حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان هدوء طويل الأمد

– وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يوجد سقف زمني محدد للعملية العسكرية المستمرة في غزة

– الجيش الإسرائيلي: 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

– كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة

– مصدر عسكري: صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب ايلات ولم تطلق صافرات الإنذار في مطار رامون

-كتائب القسام تعلن استهداف مطار رامون بصاروخ ذي قوة تدميرية “هي الأكبر” وإسرائيل تنفي

– كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية

– “كتائب القسام” تعلن عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى

– سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مناطق وسط إسرائيل، على خلفية التصعيد العسكري قائم حول قطاع غزة

– أغار الجيش الإسرائيلي على مجمع عسكري يحتوي على 3 قاذفات مضادة للدروع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة

– وفد أمني مصري يصل إلى تل أبيب لبحث التوصل إلى اتفاق وقف نار بين إسرائيل وغزة

– اعتقالات واسعة على خلفية اضطرابات متواصلة بين الفلسطينيين واليهود

– ارتفاع عدد القتلى نتيجة الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا

– الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلات اليوم من وإلى تل أبيب

– شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا توقف رحلاتها إلى تل أبيب

– كتائب الناصر صلاح الدين: تهديدات العدو بحرب برية على قطاع غزة لن نقابلها إلا بالحديد والنار

– كتائب القسام: معركة سيف القدس جاءت استكمالا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارا للشيخ جراح.

– كتائب القسام: قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء

– الطائرات الحربية تقصف بـ3 صواريخ موقعا للمقاومة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– مصادر عبرية: أنباء أولية عن عملية دهس على مفرق مستوطنة “جفعات أساف” قرب رام الله.

– الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مكاتب استخبارات “حماس” في غزة

– تجدد القصف على موقع عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة

– الصحة في غزة: وصول جثامين عدد من المواطنين للمستشفى وشبهات بتعرضهم لاستنشاق غاز سام

– مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة غرب مدينة غزة

– إسرائيل تعلن عن تحويل كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب بسبب إطلاق صواريخ

– الفصائل الفلسطينية توسع دائرة أهدافها وتصيب مناطق شمال إسرائيل

– مقتل إسرائيليين اثنين بقصف على اللد و”سرايا القدس” تعلن إطلاق 100 صاروخ جديد

– القصف يطال مقرات حكومية في غزة وإسرائيل تعلن مقتل قياديين في استخبارات “حماس”

– مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر “حماس” بالضفة الغربية

– الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة “بحجم كبير” أطلقت من غزة

– ممثل “الجهاد الإسلامي” بلبنان: الاتصالات المصرية في غزة لم تصل لنتيجة لأن “سقف المقاومة مرتفع”

– الجيش الإسرائيلي يحدد “بنك أهدافه” في غزة ويعلن استهداف 500 موقع هناك

– المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تبدي قلقها إزاء مخالفات محتملة لنظام روما الأساسي خلال التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي

– مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

– تضرر مدارس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

– “جروزاليم بوست”: إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

– جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس

– المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار المفوضية الأوروبية الرافض لتسجيل مبادرة مناهضة للتجارة مع المستوطنات غير المشروعة الواقعة في الأراضي المحتلة

– أردوغان في اتصال مع بوتين يدعو المجتمع الدولي إلى تلقين إسرائيل “درسا قويا” ويؤكد ضرورة بحث فكرة إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين

– غانتس: إسرائيل لن توقف إطلاق النار ما لم يتم إحلال الهدوء التام

– الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذه عملية لاغتيال قيادات كبار في “كتائب القسام” في غزة وخان يونس

– نتنياهو ينوي عقد اجتماع لـ”الكابينت” مساء اليوم ويتعهد بـ”حماية إسرائيل من – الأعداء في الداخل والمشاغبين في الخارج”

– “كتائب القسام” تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، منها مدينة ديمونا ومنصة الغاز قبالة سواحل غزة

– صافرات الإنذار تدوي في مناطق تبعد عن قطاع غزة قرابة الـ70 كيلومترا

– “كتائب القسام” تستهدف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

– قوات إسرائيلية تقتحم منزل الناشط المقدسي راسم عبيدات بمنطقة جبل المكبر بالقدس وتعتقله

– إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في ميناء أسدود بالقرب من قاعدة سلاح البحرية، والمعجزة حالت دون سقوطه في القاعدة

– “كتائب القسام” تؤكد صحة الأنباء عن مقتل قائد لواء غزة لديها باسم عيسى وعدد من القيادات الآخرين

– نتنياهو يتوعد “حماس” بـ”ضربة لم تتخيلها”

– مراسلة RT: إسرائيل تحشد قوات برية كبيرة عند حدود قطاع غزة

– الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

– الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف التصعيد على ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين من أجل تفادي نزاع أوسع

– الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني لتفادي نزاع أوسع

– “حماس” تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط

– فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

– أبو مرزوق يؤكد في اتصال مع بوغدانوف استعداد “حماس” لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل

– سلاح الجو الإسرائيلي يدمر برج الشروق في غزة

– وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعمه “الراسخ” لإسرائيل

– واشنطن ترسل مبعوثها إلى الشرق الأوسط في مساع للتهدئة

– نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية ويتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف في قطاع غزة

– كتائب القسام تقصف سديروت بـ20 صاروخا ردا على اغتيال القادة واستهداف المنشآت المدنية

– شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة قصف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

– رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة تجاه مدينتي أسدود وعسقلان

– عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة

– الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مدينة غزة وشمال القطاع

– كتائب القسام تعرض مقطعا مصورا لعملية استهداف جيب إسرائيلي شمال القطاع بصاروخ كورنيت والذي أدى لمقتل وإصابة من بداخله

– الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

– قيادة الجيش الإسرائيلي تطلب من سكان عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر

– القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض وابلا من الصواريخ فوق تل أبيب

– العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى

– الصحة الفلسطينية: 65 شهيد من بينهم 16 طفل و5 سيدات ومسن وإصابة 365 مواطنا بجراح مختلفة

– واشنطن تعطّل مجددا بيانا عن مجلس الأمن لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

– الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي تدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل وقلقة إزاء سقوط ضحايا مدنيين في غزة وتدعو إسرائيل لضبط النفس

– “الكابينت” الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة

– شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

– وسائل إعلام إسرائيلية: نقل 35 مصابا إلى المستشفى في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة

– مقتل طفل إسرائيلي متأثرا بجراحه بعد إصابة منزله في سديروت بصاروخ

– استهداف مقر الأمن الداخلي قرب وزارة التعليم شمال قطاع غزة

– داخلية غزة: الطيران الإسرائيلي دمر مبنى جهاز الأمن الداخلي شمال القطاع

– مراسلنا: غارات عنيفة شمال قطاع غزة

– الطيران الحربي يستهدف موقع اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع بغارات كثيفة

– الصحة بغزة: 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة

– “كتائب القسام” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية

– صفارات الإنذار تدوي في كافة مناطق وسط إسرائيل والشمال حتى سهل مجدو ومرج بن عامر في بيسان

– “كتائب القسام”: إصابة عدد من المباني بشكل مباشر في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون

– الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية

– الرئيس الفلسطيني يؤكد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب

– وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف

– وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية للتهدئة

– نتنياهو يتعهد باستعادة النظام في كافة المدن

– المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصورايخ تجاه الأراضي المحتلة

– “كتائب القسام”: قصفنا تل أبيب وأسدود برشقات صاروخية

– “كتائب القسام” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية في غزة

– حريق كبير في بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة

– “كتائب القسام”: انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا وإصابة مبنى بشكل مباشر جراء القصف القسامي لتل أبيب

– اندلاع النيران في مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سقوط 3 صواريخ

– إسرائيل تحول الرحلات القادمة لمطار بن غوريون إلى مطار رامون تفاديا لصواريخ غزة

– زوارق القوات الإسرائيلية تطلق عدة قذائف صوب شاطئ السودانية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة

– “سرايا القدس”: وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى

– “كتائب القسام” تقصف عسقلان برشقة صاروخية

– ‏وزارة الداخلية بغزة: الطائرات الإسرائيلية دمرت مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة خان يونس بعد تدميرها مقري الجهاز في محافظتي غزة والشمال.

– المدفعية الإسرائيلية تجدد إطلاق القذائف الضوئية شرق جباليا شمال قطاع غزة

– انتشال مواطنين أحياء من عائلة المدهون بعد تدمير منزلهم في القصف الحربي على دوار مدينة الشيخ زايد

– طواقم الإسعاف تنتشل 3 جثث من منطقة الشيخ زايد جراء القصف العنيف للمنطقة

– طائرة بدون طيار تستهدف برج الرزان بصاروخ في منطقة مشروع بيت لاهيا، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي وأجهزة الشرطة تقوم بعمليات إخلاء للسكان

– الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع

– المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق رشقة صاروخية بعيدة المدى

– ‏الطيران الحربي يقصف موقعا للمقاومة قرب وادي غزة وسط القطاع

– الجيش الإسرائيلي يؤكد أن قيادته ستتبنى اليوم خططا لتنفيذ عملية برية محتملة في غزة

– الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصفه مواقع لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” في القطاع، منها مكاتب الاستخبارات العسكرية لـ”حماس” في مدينة غزة وفرعان للبنك الإسلامي الوطني التابع للحركة

المصدر: RT

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