إسبانيا – طالبت محكمة إسبانية من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، استيضاحا بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي، أفرطا في استخدام سلطتهما لإخماد فكرة “السوبر الأوروبي”.

وقدمت محكمة التجارة الرقم 17 في مدريد، سؤالا أوليا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لمعرفة ما إذا تم خرق المادتين 101، و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي اللتين تحظران حالات الاحتكار، ما قد يؤثر على الاتحاد القاري للعبة الذي وقف بشدة ضد إنشاء الدوري السوبر الأوروبي.

ووقف 12 ناديا من بين الأغنى في القارة الأوروبية في أبريل الماضي، خلف مشروع إطلاق الدوري السوبر الأوروبي، الذي أخمد في مهده بعد 48 ساعة فقط، إثر انتقادات ومعارضة شديدة من الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة والجماهير.

وبينما انسحبت 9 من الأندية الداعمة للمشروع، بقيت أندية ريال مدريد الإسباني، ومواطنه برشلونة، ويوفنتوس الإيطالي متمسكة بطرحها لهذا المشروع، فيما يمكن أن تواجه عقوبات بسبب تعنتها وإصرارها على المشروع.

المصدر: أ ف ب

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