تل أبيب – أكد مصدر عسكري خاص أن وفدا أمنيا مصريا وصل اليوم الخميس إلى تل أبيب لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء هذا التأكيد من المصدر الخاص على الرغم من إفادة هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن الوفد المصري لم يصل الدولة العبرية حتى الساعة.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية إعلان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت رفض أي مقترحات بشأن وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات

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