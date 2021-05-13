مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها والكشف عن ملامحها الأولية

مصر – بدأت مصر إجراءات انتاج أول سيارة كهربائية في البلاد، وذلك من خلال إجراء الاختبارات الفنية على السيارة الكهربائية «إيه 70» الصينية الصنع.

وتفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لشركة النصر لصناعة السيارات، 13 سيارة صينية من إنتاج شركة “دونغ فونغ” الصينية لعمل الاختبارات عليها في الأجواء المصرية، تمهيداً لبدء التعاون في إنتاج هذه السيارة الكهربائية في مصر.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، إن هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة، التي سيتم إنتاجها في مصانع شركة النصر للسيارات، وستحمل علامتها المعروفة باسم “نصر” حيث من المستهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنوياً، في الوردية الواحدة، منتصف عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وناقش الوزير، المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء، من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة في المحطات العامة الحالية، ويبلغ عددها نحو 75 محطة، وسيرتفع العدد إلى 3 آلاف محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد الوزير أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، ذات التكنولوجيا الحديثة، والصديقة للبيئة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

المصدر: وكالات

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