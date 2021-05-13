واشنطن: ندفع نحو رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا

واشنطن: ندفع نحو رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا

الولايات المتحدة – أكدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن بلادها تدفع نحو رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا، لأن الولايات المتحدة وشركات الأدوية ملزمة “بالمساعدة في إنقاذ العالم”.

وفي جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قالت تاي إنها تعتبر محادثات منظمة التجارة العالمية وسيلة لإزالة مسألة حقوق الملكية الفكرية كعقبة أمام إنتاج اللقاحات.

وأشادت بعمل الشركات الأمريكية في تطوير سريع وإنتاج آمن للقاحات فعالة، قائلة إنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية فإن “الرسالة التي أريد أن أوجهها لهم هي: يمكنكم أن تكونوا أبطالا هنا”.

وانتقد بضعة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ تاي عن “إهداء” الابتكارات الأمريكية لمنافسين أجانب بدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وقالت تاي إنها تعتبر محادثات منظمة التجارة معنية بإيجاد وسيلة للتأثير إيجابيا على أرواح الناس بإنهاء جائحة فيروس كورونا، أكثر من أن تكون معنية بمنع دول أخرى من “سرقة” التكنولوجيا الأمريكية.

وأضافت “ما نحاول إنجازه هو إنقاذ الأرواح، وإنهاء الجائحة خطوة أولى ضرورية في أي سياسة للتجارة من الآن فصاعدا”.

المصدر: “رويترز”

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