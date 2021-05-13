فلسطين – دعت كل من الصين وتونس والنرويج مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ، غدا الجمعة، على خلفية التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، أن الاجتماع المفتوح المقترح سيعقد بمشاركة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبحسب الوكالة، عقد مجلس الأمن الدولي بالفعل هذا الأسبوع جلستين مغلقتين بشكل افتراضي لمناقشة التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين.

وحتى فجر اليوم الخميس، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الضربات الإسرائيلية 56 قتيلا، بينهم 14 طفلا، بالإضافة إلى 335 مصابا، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية أكثر من 300 صاروخ جديد على إسرائيل.

المصدر: RT + أ ف ب

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