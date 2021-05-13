إيطاليا – غدت فرص يوفنتوس في حجز إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ضئيلة جدا، مع تبقي جولتين فقط على ختام منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ولم يعد فريق “السيدة العجوز” يملك مصيره بين يديه بشأن التواجد في المسابقة القارية الأم، والتي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2018 من أجل الظفر بها للمرة الثالثة في تاريخه.

وبات يوفنتوس مطالبا بالفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإيطالي، بينها مواجهة ضد البطل إنتر ميلان السبت المقبل، في الجولة قبل الأخيرة، وانتظار عثرة أحد الثلاثي أتالانتا، وميلان، ونابولي، ليحجز مقعده في “التشامبيونزليغ”.

وتمكنت الأندية الأربعة المعنية بالمنافسة على 3 مقاعد في دوري الأبطال، من الفوز بمبارياتها لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، التي أقيمت منتصف الأسبوع الحالي، حيث اكتسح نابولي أودينيزي بنتيجة 5-1، وأمطر ميلان شباك تورينو بسباعية دون رد، وتغلب أتالانتا على بينفينتو بهدفين دون رد، وفاز يوفنتوس على ساساولو 3-1.

ونتيجة لذلك، رفع أتالانتا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ميلان الثالث، وأمام نابولي الرابع بـ73 نقطة، فيما بقي يوفنتوس على بعد خطوة مع 72 نقطة في المركز الخامس، في حين لم يعد إنتر معنيا بهذا الصراع، بعد أن حسم بطاقة التأهل الأولى لدوري الأبطال، بتتويجه المبكر بطلا لـ”الكالتشيو”.

وعلى الرغم من أن أتالانتا وميلان سيتواجهان في المرحلة الختامية من الموسم، وينظر إلى المباراة على أنها المواجهة النهائية الحاسمة للمتأهل لدوري أبطال أوروبا، فقد لا يكون لها أي معنى في حال فوز الفريقين في مباراتيهما في الجولة قبل الأخيرة، حيث يواجه ميلان كالياري، بينما يلعب أتالانتا ضد جنوى.

وإذا فاز أتالانتا وميلان في اللقاءين المذكورين، فسيضمن ذلك لهما المركز الرابع على الأقل في الترتيب، قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الأخيرة، هذا لأنهما يتفوقان بثلاث نقاط على يوفنتوس وكلاهما يتفوقان في المواجهات المباشرة على “البيانكونيري”.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر 3 سيناريوهات لتأهل يوفنتوس لدوري الأبطال الموسم المقبل:

1- فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في الجولة المقبلة وعلى بولونيا في الجولة الأخيرة، وخسارة أتالانتا مباراتيه المتبقيتين أو خسارته في واحدة وتعادله في أخرى.

2- فوز يوفنتوس على إنتر ميلان وبولونيا، وخسارة ميلان في مباراتيه المتبقيتين أو خسارته في واحدة وتعادله في أخرى.

3- فوز يوفنتوس على إنتر ميلان وبولونيا، وتعثر نابولي بالخسارة أو التعادل في إحدى مباراتيه أمام فيورنتينا، وهيلاس فيرونا.

وستكون هناك سيناريوهات أخرى لو يتعثر أكثر من فريق، ولكن في حال خسارة يوفنتوس مباراته المقبلة ضد إنتر، وفوز نابولي على فيورنتينا، فستنتهي كل أحلام اليوفي في التأهل للمسابقة القارية.

المصدر: RT

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