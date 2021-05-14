نيويورك – دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الجمعة، إلى “تهدئة فورية” بين غزة وإسرائيل احتراما لعيد الفطر المبارك.

وقال غوتيريش، في تغريدة عبر “تويتر”: “احتراما لروح العيد، أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل”.

وأضاف: “لقد مات عدد كبير للغاية من المدنيين الأبرياء” جراء تلك الأعمال.

وحذر الأمين العام من أن “الصراع الدائر حاليا لن يؤدي إلا إلى زيادة التطرف والراديكالية في المنطقة بأسرها”.

في السياق ذاته، أعرب مندوب الصين لدي الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن، السفير تشانغ جيون، عن الأسف لعرقلة الولايات المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول الوضع في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال تشانغ: “نأسف لمنع اجتماع لمجلس الأمن الجمعة من قبل عضو واحد بالمجلس”.

وأضاف مغردا عبر “تويتر”: “تقرر عقد اجتماع مفتوح في العاشرة من صباح الأحد بتوقيت نيويورك (14:00 ت.غ)، وسيكون ثالث اجتماع يعقده المجلس منذ الإثنين الماضي”.

وتابع: “تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتعين علي مجلس الأمن أن يتحرك علي نحو عاجل، ويبعث برسالة قوية”.

وفي وقت سابق الخميس، أكد دبلوماسيون بالأمم المتحدة، لمراسل الأناضول، أن واشنطن رفضت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الجمعة، لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة؛ بزعم منح الفرصة للجهود الدبلوماسية الدائرة حاليا لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين.

ورجح هؤلاء الدبلوماسيون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن السبب الحقيقي لعرقلة واشنطن عقد جلسة مجلس الأمن الجمعة هو “إفساح المجال أمام آلة إسرائيل العسكرية حتى تنتهي من مهمتها في قطاع غزة”.

ولاحقا، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الأحد المقبل، “بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة”.

وقالت غرينفيلد، فجر الجمعة، إن “الولايات المتحدة ستواصل الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى المستويات لمحاولة تهدئة التوترات” بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وحالت الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل، دون صدور بيان من مجلس الأمن في جلستين مغلقتين عقدتا الإثنين والأربعاء الماضيين، بشأن الهجمات الإسرائيلية “الوحشية” على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.‎

ومنذ الإثنين، استشهد 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، وأصيب 621 بجروح جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

الأناضول

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