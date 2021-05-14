ليبيا – قال وزير الدفاع السابق محمد البرغثي إن قرار الإدارة الأمريكية تحت قيادة جو بايدن تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند هدفه الأول التخلص من المليشيات غير الرسمية، وهو بمثابة ضمانات أمريكية للسلطة التنفيذية الجديدة التي رفضت لقاء قادة هذه المليشيات أو تعيينهم في مناصب عسكرية.

البرغثي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري، أضاف أن الولايات المتحدة قادرة على ردع المليشيات وإنهاء وجودها، بل وحتى اختطاف زعماء هذه المجموعات، خاصة بعد مطالبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإخراج المرتزقة وخاصة التابعين لتركيا من ليبيا.

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