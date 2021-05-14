الولايات المتحدة – أعلن البنك الدولي، امس انخفاض تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 1.6 بالمئة، إلى 540 مليار دولار خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك في تقرير، أن تدفقات التحويلات المالية ظلت مرنة خلال العام الماضي، مسجلة انخفاضًا أقل من توقعات سابقة، مقارنة مع 548 مليار دولار في عام 2019.

وقدر التقرير السابق للبنك الدولي في 29 أكتوبر/تشرين أول 2020، انخفاضا في التحويلات بنسبة 7 بالمئة، إلى 508 مليارات دولار بسبب تداعيات الجائحة.

وأفاد التقرير بأن الانخفاض بالتحويلات المسجلة في عام 2020 كان أقل مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009 المقدرة بـ4.8 بالمئة.

وتابع التقرير: “شملت الدوافع الرئيسة للتدفق المطرد الحوافز المالية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في البلدان المضيفة”.

وأشار أيضا إلى تحول التدفقات من النقد إلى القنوات الرقمية ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

ويفترض التقرير أن الحجم الحقيقي للتحويلات، التي تشمل التدفقات الرسمية وغير الرسمية، أكبر من البيانات المبلغ عنها رسميًا، على الرغم من أن مدى تأثير “كوفيد-19″على التدفقات غير الرسمية غير واضح.

وتزداد أهمية التحويلات المالية حول العالم في كونها مصدر للنقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

الأناضول

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