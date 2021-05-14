إسرائيل – ذكر مصدر مسؤول في البنتاغون، امس أن الجيش الأمريكي سحب 120 من عناصره العسكريين والمدنيين من إسرائيل بسبب تصاعد الصراع مع الفلسطينيين.

ونقلت شبكة “CNN” عن المصدر أن القيادة الأمريكية الأوروبية بالجيش الأمريكي “سحبت حوالي 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا في إسرائيل لعقد اجتماعات تخطيط طويلة الأمد”.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص غادروا إسرائيل اليوم على متن طائرة عسكرية من طراز” C-17″إلى ألمانيا.

وأوضح المصدر أن هذه المجموعة كانت في إسرائيل لعقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة، وتابع قائلا: “لكن نظرا لتصاعد العنف وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران داخل وخارج البلاد، تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكرا عن طريق النقل العسكري”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، إضافة إلى حوالي 530 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

والخميس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “الأمر سيطول”، في إشارة إلى المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، متعهدا باستعادة الهدوء لإسرائيل من خلال “الدفاع والهجوم بحزم كبير”.

المصدر: “CNN” + وكالات

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