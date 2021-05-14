ليبيا – تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.

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