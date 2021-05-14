الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار “الأخضر”، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأونصة. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1827.40 دولار للأونصة.

وفي الأسواق هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في “إس بي آي أست مانجمت” إن “التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصبح متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قليلا”.

وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares