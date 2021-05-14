ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض أمس الخميس بمقر الاتحاد سفير دولة باكستان إلى ليبيا.
الرعيض ناقش مع السفير الباكستاني بحسب ماذكر في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدة مواضيع، أهمها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتنسيق لزيارة رجال أعمال من باكستان إلى ليبيا قريبًا.
وقال الرعيض: “باكستان دولة ذات كثافة سكانية عالية ولديها طاقات بشرية كبيرة في مجالات مختلفة كالبناء، والصحة، وتقنية المعلومات، وتعد شريكًا مهمًا لنا في تبادل الخبرات. أشكر السفير على زيارته الكريمة ونتطلع لمزيد من اللقاءات من هذا النوع مستقبلًا”.