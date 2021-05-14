ألبانيا – أفادت الشرطة الألبانية، إن رجلا حاول إضرام النار فى نفسه أثناء صلاة عيد الفطر فى العاصمة الألبانية تيرانا.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما، سكب البنزين على نفسه ودخل ميدان سكندربيغ.

وقد أوقفه المصلون المسلمون الذين كانوا يؤدون صلاة العيد في الساحة، وأخذته الشرطة بعيدا، مضيفة أنهم أخذوا يحققون في أسباب قيامه بهذا الأمر في نهاية الصلاة، ويحتمل أن يكون مريض نفسى..

هذا وتجمع الآلاف من المسلمين للصلاة بمناسبة عيد الفطر في الساحة امس الخميس في نهاية شهر رمضان.

وسكان ألبانيا البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين، مع مجتمعات أرثوذكسية وكاثوليكية أصغر تتعايش بسلام مع بعضها البعض.

المصدر: AP

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